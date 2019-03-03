الدوادمي 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسدشن محافظ الدوادمي زيد بن محمد آل حسين اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني لعام 2019م تحت عنوان '' سلامة الأطفال غايتنا '' الذي تنظمه إدارة الدفاع المدني بمحافظة الدوادمي، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد هذلول بن عوض العتيبي ومديري الإدارات الحكومية والقطاعات الأهلية بالمحافظة، والمقام في مقر إدارة الدفاع المدني بالمحافظة.وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم كلمة لمدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة أوضح فيها أهمية تحقيق السلامة للجميع، وأن شعار هذا العام يركز على فئة غالية على قلوبنا وهم أطفالنا والحرص على سلامتهم في أماكن تواجدهم بالمنزل أو المدرسة أو الأماكن العامة التي يرتادها الأطفال، مبيناً أن الفعاليات تهدف للتعريف بأهم المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال، وتوضيح طرق الوقاية من أهم تلك المخاطر، داعيًا الجميع الاهتمام بسلامة الأطفال والأخذ بوسائل السلامة .بعد ذلك استمع الجميع لقصيدة شعرية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني ألقاها أحد منسوبي الدفاع المدني، ثم كلمة لمحافظ الدوادمي شكر فيها منسوبي الدفاع المدني لما يقومون به من جهود مميزة ومتواصلة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، بعد ذلك قدم مجموعة من الطلاب فقرة إنشادية قدمها طلاب مدرسة عبد الله بن مسعود الابتدائية.وفي نهاية الحفل الخطابي كرم المحافظ ومدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة الجهات المشاركة، كما تسلّم المحافظ درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة من مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، ثم افتتح المحافظ المعرض المصاحب للفعاليات وتجول والحضور في أرجاء المعرض واستمعوا إلى شرح من قبل القائمين على الأجنحة المشاركة في المعرض.// انتهى //20:53ت م0246