نجران 26 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسأقامت وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بتعليم نجران، اليوم ، دورة تدريبية بعنوان "إستراتيجات التخطيط الحديثة" وذلك بمقر الإدارة.وشملت الدورة مهارات تشخيص الواقع، وربط المشروعات، وطريقة وضع الخطط الإستراتيجية، ومراحل صياغة الخطة الإستراتيجية، وأهمية التخطيط الإستراتيجي، إضافة إلى كيفية وضع رؤية واضحة وواقعية تتضمن الوجهة المستقبلية والأهداف والآمال والطموحات والسعي لتحقيقها على أن تكون بعيدة المدى، وعوامل فشل التخطيط الإستراتيجي وما هي مستويات التخطيط الإستراتيجي.//انتهى//21:02ت م0249