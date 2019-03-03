الرياض 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسأصبح فريق التعاون أول فريق في تاريخ مسابقة الدوري السعودي من موسم 2008/2009 يفوز في 3 مباريات متتالية مسجلًا 4 أهداف على الأقل في كل مباراة إلى جانب دخوله تاريخ الـ 50 هدافًا، في المقابل تعد شباك أحد أكثر شباك فرق الدوري تلقيًا للأهداف بـ 46 هدفًا، ثم الباطن (41 هدفًا)، فيما تعد شباك الشباب أقل شباك فرق الدوري تلقيًا للأهداف بـ 14 هدفًا، ثم النصر بـ 19 هدفًا (وهما الوحيدان الذين تلقيا أقل من 20 هدفًا).وطال التغيير في الجولة الثانية على التوالي فقط مركزين في سلم ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، حيث صعد الفيحاء للمركز الـ 13 وعاد الباطن للمركز الـ 14 في حين بقيت كل الفرق الـ 14 في مراكزها.ووفقًا لأرقام وإحصائيات موقع الدوري السعودي للمحترفين، شهدت الجولة قمتين، إحداهما في الرياض وفاز فيها النصر على الشباب بهدف دون مقابل، وتعادل الأهلي مع الاتحاد بهدف لمثله في ديربي جدة.وحافظ فريق الهلال على صدارة سلم الترتيب للمرة الـ 16 على التوالي، والمرة الـ 19 منذ انطلاق المسابقة برصيد 55 نقطة، كما واصل وحيدًا التسجيل في جميع جولات الدوري (من الجولة الأولى وحتى الجولة 22) إضافة إلى أنه الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يخسر في عام 2019 (7 مباريات، 6 انتصارات وتعادل)، في المقابل، يعد الرائد الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار في العام الجديد، بــ 7 مباريات، 4 تعادلات و3 هزائم.وحافظ النصر الوصيف على فارق النقاط الستة ووصل للنقطة 49، وبقي الشباب في المركز الثالث رغم خسارته من النصر وأصبح على نقاطه الـ 40، وهو ما مكًن التعاون من تقليص الفارق بينه وبين الشباب إلى نقطة واحدة حينما وصل إلى النقطة 39.وجاء الأهلي خامسًا بـ 37 نقطة، مقابل 35 نقطة للوحدة، الفتح لـ 32 نقطة، والفيصلي 30 نقطة، والاتفاق 28 نقطة، والقادسية بـ 24 نقطة، فيما رفع الحزم رصيده لـ 23 نقطة، فيما بلغ رصيد الفيحاء والباطن (19 نقطة)، والاتحاد (16 نقطة)، وأحد (13 نقطة) .ووصلت قائمة أهداف المسابقة لـ 495 هدفًا بعد 176 مباراة، وأصبحت المسابقة على بعد 5 أهداف لتسجيل المئوية الخامسة في الدوري، بمعدل 2.81 هدفًا في كل مباراة.ولازال خط هجوم الهلال الأقوى في المسابقة بـ 55 هدفًا، فيما دخل التعاون تاريخ الدوري السعودي للمحترفين حينما أصبح خامس فريق في تاريخ المسابقة يسجل أكثر من هدف خلال أول 22 جولة، حيث سبق وأن فعلها الهلال إضافة للنسخة الحالية 4 مرات، و 3 مرات للأهلي، والنصر مرتين، الاتحاد مرة واحدة.ويتقاسم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر والسوري عمر السومة المركز الثالث في قائمة الهدافين برصيد 15 هدفا.ويعد تاوامبا وحمد الله وجوميز الوحيدين الذين سجلوا في 10 فرق مختلفة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما سجل عمر السومة والأرجنتيني كريستيان جوانكا مهاجم الاتفاق في 9 فرق مختلفة.// انتهى //21:25ت م0252