ثقافي/ " الدعوة إلى الله و أثرها على المجتمع " محاضرة بتعاوني عتود غدًا
الأحد 1440/6/26 هـ الموافق 2019/03/03 م واس
عتود 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز عتود التابع لمحافظة الدرب بمنطقة جازان غدًا محاضرة دعوية بعنوان " الدعوة إلى الله و أثرها على المجتمع " يلقيها الدكتور أحمد بن علوش مدخلي, وذلك بجامع عتود.
وتأتي المحاضرة التى ستقام بعد صلاة المغرب، ضمن البرامج والمحاضرات الدعوية التي ينفذها المكتب خلال هذا العام .
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21:27ت م
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