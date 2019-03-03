عتود 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز عتود التابع لمحافظة الدرب بمنطقة جازان غدًا محاضرة دعوية بعنوان " الدعوة إلى الله و أثرها على المجتمع " يلقيها الدكتور أحمد بن علوش مدخلي, وذلك بجامع عتود.وتأتي المحاضرة التى ستقام بعد صلاة المغرب، ضمن البرامج والمحاضرات الدعوية التي ينفذها المكتب خلال هذا العام .// انتهى //21:27ت م0253