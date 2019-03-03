فيفا 26 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 03 مارس 2019 م واستنطلق غدًا فعاليات معرض السلامة التوعوي، الذي ينظمه قسم النشاط الطلابي بالمعهد العلمي في محافظة فيفاء، بحضور محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني، وذلك بمقر المعهد بالمحافظة.ويهدف المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام و بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية بفيفا وقسم المرور في محافظة الداير بني مالك وجمعية الهلال الأحمر السعودي بجازان والشركة السعودية، لنشر الوعي بين طلاب المدارس بقواعد السلامة التي تقوم عليها الجهات المشاركة في المعرض.// انتهى//21:47ت م0255