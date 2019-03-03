سياسي / الدستوري الجزائري يتسلم ترشح الرئيس بوتفليقة للانتخابات الرئاسية في إبريل القادم
الأحد 1440/6/26 هـ الموافق 2019/03/03 م واس
الجزائر 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس
تم مساء اليوم بمقر المجلس الدستوري الجزائري إيداع ملف ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة المقررة يوم 18 أبريل القادم.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية : إن مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد الغني زعلان هو من قام بإيداع ملف ترشح الرئيس بوتفليقة.
وتنتهي منتصف ليل الأحد مهلة إيداع ملفات الترشح للانتخابات الجزائرية.
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