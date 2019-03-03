الجزائر 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واستم مساء اليوم بمقر المجلس الدستوري الجزائري إيداع ملف ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة المقررة يوم 18 أبريل القادم.وقالت وكالة الأنباء الجزائرية : إن مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد الغني زعلان هو من قام بإيداع ملف ترشح الرئيس بوتفليقة.وتنتهي منتصف ليل الأحد مهلة إيداع ملفات الترشح للانتخابات الجزائرية.// انتهى //22:28ت م0258