القاهرة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسفاز فريق مصر للمقاصة على مضيفه الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، باستاد "جهاز الرياضة العسكري " بالقاهرة في إطار الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز ارتفع رصيد المقاصة إلى 38 نقطة، يحتل بها المركز الخامس في المسابقة، بفارق الأهداف عن فريق المصري صاحب المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 31 نقطة يحتل بها المركز السابع.كما فاز فريق المصري البورسعيدي على مضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ليحافظ المصري على مركزه الرابع في جدول الترتيب، ويظل فريق طلائع الجيش في المرتبة العاشرة برصيد 27 نقطة.//انتهى//22:30ت م0259