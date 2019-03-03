القاهرة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واستبدأ غدًا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة (151) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الصومال خلفًا للسودان وذلك على مدى يومين، على أن تعقد الدورة على مستوى وزراء الخارجية يوم الأربعاء المقبل 6 مارس.وقال الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام السفير حسام زكي في تصريح له اليوم، إن مشروع جدول الأعمال يتضمن عددًا من قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، وعلى تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة، وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتي الانعقاد 150-151، ومشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (30) المقررة بتونس نهاية الشهر الجاري.ويتضمن جدول الأعمال عدة بنود حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والتضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا، وتطورات الوضع في ليبيا، وتطورات الوضع في اليمن، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في السودان، ودعم الصومال، ودعم القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي -الأريتري.كما يتضمن جدول الأعمال التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي، والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من القضايا الاجتماعية والثقافية، وموضوعات حول الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وكذلك مقترح المملكة العربية السعودية بدمج القمتين العربية والعربية التنموية (الاقتصادية والاجتماعية في قمة واحدة).//انتهى//22:56ت م0264