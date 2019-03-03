أبوظبي 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي نظيره البريطاني جيريمي هانت الذي يزور دولة الإمارات حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة, إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:57ت م0265