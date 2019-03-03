الرياض 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسنظمت لجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض "تراحم", ملتقى التوظيف في نادي كهرباء الرياض، برعاية معالي وزير العمل والتـنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبإشراف من الأمانة العامة للجنة، بهدف التنسيق مع القطاع الحكومي والخاص لإلحاق الفئات المستهدفة بخدمات اللجنة بوظائف مناسبة.وحظي الملتقى الذي أقامته لجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض "تراحم"، مؤخرًا، بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، بحضور كثيف من قبل الشركات المختلفة، حيث شاركت 18 شركة في الملتقى ووفرت عددًا من فرص العمل المختلفة للفئات المستهدفة من أسر السجناء، وذلك ضمن أهداف اللجنة الإستراتيجية بالتحول من الخدمات الرعوية إلى الخدمات التـنموية تأصيلًا لرؤية المملكة (2030).وعبر عدد كبير من المشاركين في الملتقى عن سعادتهم بنجاح الملتقى، وفرص العمل المتنوعة التي تم طرحها من قبل شركات وجهات مختلفة، كما تم تنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة، مثل إقامة معرض للجهات المشاركة للتوظيف وندوة علمية، وورش عمل حول متطلبات سوق العمل، والتجارب الناجحة للأسر المنتجة، وكيفية التخطيط المالي وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.يُذكر أن أحد أهم أهداف الملتقى هو تشجيع الفئات المستهدفة من الباحثين عن عمل، ورفع مستوى دخلها والاعتماد على نفسها في كسب عيشها بدلًا من الاعتماد على غيره، كجزء من إستراتيجية "تراحم" للتحول في تقديم الخدمات من البرامج الرعوية الإغاثية إلى البرامج التـنموية لهذه الفئات.// انتهى //23:02ت م0266