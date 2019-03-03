الطائف 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسأقامت الكلية التقنية للبنات بالطائف اليوم معرضًا لموهوبات التقنية بمقر النادي الأدبي الثقافي بالطائف.وأشارت منسقة الموهبة بالكلية نورة الشنبري إلى أن الكلية أقامت هذا المعرض بالتزامن مع اليوم الخليجي للموهبة، الذي وافق يوم السبت الماضي، مبينة أن معرض موهوبات التقنية اشتمل على 20 لوحة فنية، وأعمالًا يدوية بالكروشيه والتطريز، وكتابة الخواطر والخط، والتصوير الفوتوغرافي بمشاركة 24 متدربة من مختلف التخصصات بالكلية// انتهى //23:02ت م0267