جدة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في لجنة البصريات مساء اليوم لقاءً بوكيل وزارة الصحة للالتزام، المهندس عبدالله النعيم، لمناقشة أبرز التحديات، وبحث المعوقات التي تواجه قطاع البصريات.وركز اللقاء على مبادرات اللجنة للنهوض بعمل القطاع الذي يحتضن فرصًا وظيفية واعدة للشباب السعودي.وأكد مساعد أمين عام غرفة جدة لقطاعات الأعمال مازن بن خالد كتبي على المهام التي أنجزتها الغرفة تحت مظلة لجنة البصريات، وفي مقدمتها تجسيد مبدأ التعاون مع القطاع الحكومي، وتوحيد الجهود التي تدعم العاملين في هذا القطاع، والحرص على تواجد الكوادر المؤهلة، وطرح مبادرات إيجاد المعاهد التدريبية لسد احتياجات السوق السعودي من الكوادر الفنية المتخصصة، وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك.من جانبه أشار رئيس لجنة البصريات بغرفة جدة الدكتور محمد بن عبدالرزاق البشاوري، أن اللجنة تحرص على عقد اللقاءات وإقامة ورش العمل بهدف تحقيق أعلى درجات الجودة في هذا القطاع، الذي يرتبط بحياة شريحة كبيرة من المجتمع، والحرص على إيجاد الكوادر الوطنية المؤهلة، انسجامًا مع مضي الدولة نحو توطين الوظائف في مختلف ميادين العمل.يذكر أن لجنة البصريات ضمن الـ 66 لجنة قطاعية بالغرفة، والتي تسعى لحل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين، وسد احتياجات السوق السعودي من الكوادر الوطنية المؤهلة.// انتهى //23:03ت م0269