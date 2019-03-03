فرسان ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٤٠هـ الموافق ٠٣ مارس ٢٠١٩م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم, لشيخ شمل قبائل محافظة فرسان الشيخ محمد بن هادي الراجحي في منزله، وذلك ضمن الجولة التي يقوم بها سموه بالمحافظة.من جانبه رحب الشيخ محمد الراجحي بزيارة سمو نائب أمير منطقة جازان، مؤكدًا أن زيارة سموه تعد تجسيدًا لمدى التلاحم بين القيادة الرشيدة وأبنائهم المواطنين.// انتهى //23:03ت م0270