الباحة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسدشن اليوم محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي، اليوم العالمي للدفاع المدني بمحافظة بدر، والذي يُقام هذا العام تحت شعار ”سلامة الأطفال غايتنا” ، بحضور مدير الدفاع المدني بالمحافظة المقدم عالي الغامدي، ومديري الدوائر الحكومية.وافتتح الدكتور العتيبي المعرض المصاحب للفعاليات وتجول والحضور في أرجاء المعرض واستمعوا إلى شرح من قبل القائمين على الأجنحة المشاركة في المعرض.وأوضح مدير الدفاع المدني أن اليوم العالمي يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أهمها رفع مستوى الوعي بمسئولية أفراد المجتمع والجهات الراعية للطفل بأهمية دورهم في المحافظة على سلامته، إضافة إلى التعريف بأهم المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال، وتوضيح طرق الوقاية للمخاطر .// انتهى //23:04ت م0271