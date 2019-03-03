الرياض 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان اليوم معالي رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر الشقيقة الدكتور علي عبدالعال، ومعالي رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة مرزوق الغانم، ومعالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الدكتورة أمل القبيسي، ومعالي رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين الشقيقة فوزية بنت عبدالله زينل، وذلك على هامش المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد حاليًا بالعاصمة الأردنية عمان.وجرى خلال الاستقبال استعراض جدول أعمال المؤتمر وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //23:28ت م0272