الطائف 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسدشن محافظ ميسان عبدالله الفيفي معرض اليوم العالمي للدفاع المدني 2019 تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"، بحضور عدد من مسؤولي الدوائر الحكومية بالمحافظة ، وذلك في مقر المركز الحضاري بمحافظة ميسان .وتجول محافظ ميسان في المعرض واستمع إلى شرح مفصل من الجهات الحكومية المشاركة وعن الإجراءات التي يقوم ويسهم فيها الدفاع المدني .بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم، ثم ألقى العقيد الجودي كلمة ثمن فيها حضور محافظ ميسان ومشاركته لرجال الدفاع المدني احتفالهم باليوم العالمي، مشيرا إلى أهمية المشاركة المجتمعية بين الجهات لدعم أعمال السلامة والوقاية وتوحيد الجهود من أجل السلامة المدنية التي تسعى المجتمعات لترسيخه ثم قصيدة عن السلامة للشاعر نواف الحارثي .عقب ذلك تم عرض مرئي عن الدفاع المدني بميسان ، بعدها شيلة بعنوان الدفاع المدني كلمات الشاعر العريف أحمد المالكي وأداء المنشد منصور فيصل الحارثي .وفِي ختام الحفل كرم محافظ ميسان الجهات المشاركة في فعاليات الدفاع المدني.// انتهى //23:39ت م0274