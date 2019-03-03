الرياض 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسدشن وكيل محافظة العلا فيصل بن حمد المطيري اليوم فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2019 تحت عنوان ( سلامة الأطفال غايتنا ) بحضور عدد من رؤساء الإدارات الحكومية والقطاعات الخدمية في مقر الحدائق التراثية, ويستمر لمدة 3 أيام.وبدأ حفل التدشين بالقرآن الكريم، ثم عرض مقاطع توعوية للأطفال، ونشيد للدفاع المدني، من إنتاج إدارة الدفاع المدني وتنفيذ فرقة فراشات العلا.بعد ذلك افتتح المطيري المعرض المقام بهذه المناسبة، الذي يضم مجموعة من الأركان أعدها ونفذها إدارة الأمن والسلامة المدرسية ورياض الأطفال بإدارة تعليم العلا، كما صاحب المعرض جزء تثقيفي بأهم حوادث الأطفال التي تباشرها فرق الدفاع المدني وكيفية التعامل معها وسبل الوقاية منها.عقب ذلك تم تكريم الحدائق التراثية ومركز التنمية الاجتماعي وإدارة تعليم العلا لدعمهم لإقامة الفعاليات وعدد من الجهات الحكومية المتعاونة، تلاها تكريم ثلاثة مواطنين كان لهم الأثر البارز في عمليات البحث والعثور على المفقودين التي حدثت خلال ظاهرة السيول الأخيرة في محافظة العلا،وأوضح مدير الدفاع المدني بمحافظة العلا المقدم عبدالكريم بن فهد الفقير أن هذه المبادرة تأتي تشجيعًا وتثمينًا للجهود المبذولة من قبل المواطنين ومساهمتهم في التعاون مع رجال الدفاع المدني وحب العمل التطوعي، مقدمًا شكره لجميع الجهات الحكومية الداعمة، منوهًا أن إدارة الدفاع المدني تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها رفع مستوى الوعي بمسئولية أفراد المجتمع والجهات الراعية للطفل بأهمية دورهم في المحافظة على سلامته، بالإضافة إلى إبراز الدور الذي يقوم به الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات من خلال عمليات الإطفاء والإنقاذ والسلامة والتوعية الوقائية.// انتهي //23:50ت م0276