صبيا 26 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسدشن مساعد مدير تعليم محافظة صبيا للشؤون التعليمية ربيع بن مهدي عطية ، اليوم، فعاليات معرض وملتقى الإرشاد المهني الخامس، الذي أقامته إدارة التعليم بصبيا ممثلة في قسم الإرشاد الطلابي، بمشاركة جميع فروع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بجازان وصبيا، وحضور المسؤول التنفيذي للمعهد السعودي للأجهزة المنزلية والإلكترونيات بالرياض محمد عريشي، وعدد كبير من مسؤولي التدريب المهني بجازان وصبيا ومشرفي الأقسام، والمرشدين الطلابيين بتعليم صبيا، وطلاب المدارس الثانوية.وتجول الحضور في أجنحة المعرض وأركانه التي اشتملت على نماذج من المعروضات التعريفية، بجهود تلك الجهات في التدريب والتأهيل والتوظيف، كما حوى المعرض على عدد من الأجهزة الكهربائية، وكيفية تعامل المتدربين معها، وعدد من مشاريع التخرج التقنية والفنية.بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى المشرف على البرنامج حسن العماري كلمة أكد فيها على أهمية الإرشاد المهني ودوره في توجيه الشباب للطريق الوظيفي والحرفي.عقب ذلك ألقى ممثل الجهة الداعمة للملتقى والمسؤول التنفيذي للمعهد السعودي للأجهزة المنزلية والإلكترونيات بالرياض محمد العريشي كلمة، استعرض فيها أقسام المعهد السعودي وإنجازاته، والفرص الوظيفية التي يوفرها للشباب السعودي الطموح.إثر ذلك ألقى مساعد مدير تعليم صبيا، كلمةً شكر فيها قسم الإرشاد الطلابي، وجميع ضيوف الإدارة في ملتقاها الإرشادي المهني الخامس، مشيدًا بمحتويات المعرض والجهات المشاركة فيه، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.بعدها ألقى رئيس قسم التوجيه والإرشاد الطلابي بتعليم صبيا يحيى أبوعلة كلمة، بين فيها أن الملتقى يعد فرصة لخريجي الثانوية؛ ليضيئ لهم طريق المستقبل، وذلك من خلال الفعاليات والبرامج التي ينفذها، وتهدف إلى إثراء معارف الطلاب مهنيًا وعلميًا وتكوين اتجاهات إيجابية نحو مستقبلهم العلمي، وتنمية الوعي الذاتي والمهني لديهم، مشيرًا إلى أن الملتقى سيساعد طلاب الثانوية على اختيار المسار الصحيح والمناسب لقدراتهم.وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات المشاركة في المعرض.// انتهى//00:17ت م0281