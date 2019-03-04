سكاكا 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسدشن مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي ، اليوم ، أسبوع الموهبة الذي تنظمه إدارتي الموهوبين والموهوبات تحت شعار "شاركونا رعايتهم" تزامناً مع اليوم الخليجي للموهبة المصادف للثالث من شهر مارس الجاري .وأكد الغامدي أن دعم الموهوبين والموهوبات يساهم في بناء اقتصاد معرفي ورقمي فهم الاستثمار الحقيقي وهم ثروة الوطن ، متطلعاً إلى ضرورة تكامل الأدوار ما بين التعليم والمجتمع وإيصال رسالة بضرورة إيجاد بيئة داعمة لهم ورعايتهم وتقديم البرامج الملائمة لمواهبهم وقدراتهم.وتجول مدير عام التعليم بمنطقة الجوف وعدد من القيادات التعليمية على معرض احتوى على أعمال الطلاب الموهوبين ، كما اطلعوا على معرض فني لمدارس البنات أقيم في مدرسة التجديد الأهلية والذي احتوى على أعمال متنوعة ومميزة للطالبات ويوضح دور معلمات ومركز الموهوبات في صقل مواهبهن وتنميتها ورعايتها وتطويرها .من جانبه، أوضح مدير إدارة الموهوبين فاضل بن غازي المالكي أن فكرة أسبوع الموهبة يقوم على نشر ثقافة الموهبة والإبداع لدى جميع فئات المجتمع، من خلال تخصيص أسبوع دراسي لتقديم البرامج والفعاليات المتنوعة، لإيصال رسالة علمية لعموم فئات المجتمع المحلي وتزيد من وعيهم بأهمية الاهتمام بالموهوبين والعناية بهم.//انتهى//00:25ت م0283