تونس 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واستعادل النادي الصفاقسي مع مضيفه ساليتاس البوركيني بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم في عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع النادي الصفاقسي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف مواطنه النجم الرياضي الساحلي المتصدر ب 7 نقاط .// انتهى //02:27ت م0285