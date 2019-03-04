عمّان 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مرس 2019 م واسأقرت لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية في الاتحاد البرلماني العربي، مسودة مشروع تقرير اللجنة الذي سيُقدم إلى المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، المُنعقد حاليًا في العاصمة الأردنية عمان.وانتخبت اللجنة بالإجماع خلال الاجتماع عقدته مساء اليوم، على هامش أعمال اليوم الأول للمؤتمر، ممثل مجلس الأمة الكويتي رئيسًا للجنة، وممثل المجلس التشريعي الفلسطيني مقررًا في الدورة الحالية.وأقرت اللجنة كذلك قراراتها السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ومدينة القدس، وسياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بالانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية.وناقشت اللجنة النشاط داخل الاتحاد البرلماني الدولي، والعلاقات مع البرلمانات والمنظمات الأخرى، والتنسيق لعمل المجموعة العربية في الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، والتعاون البرلماني الأفريقي العربي في مختلف المجالات.// انتهى //02:50ت م0286