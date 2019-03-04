البكيرية 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, اليوم حفل تكريم 180 متفوقاً على جائزة محمد العلي السويلم للتفوق العلمي والموهبة، الذي تنظمه إدارة تعليم محافظة البكيرية على مسرح مركز الملك عبدالله الحضاري بالمحافظة.وفور وصول سموه مقر الحفل عزف السلام الملكي.عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم, ثم قدم مدير تعليم محافظة البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح، كلمة أوضح فيها أن رعاية سمو أمير منطقة القصيم وتشجيعه الدائم لأبنائه الطلاب ومنسوبي التعليم هو وسام يعتز به كل فرد من أفراد قطاع التعليم بالمحافظة من معلمين وطلاب, وقال إن أن المتفوقين في هذه البلاد هم صانعي المستقبل لهذا الوطن والمساهمين في بنائه بتوجيهات قيادته الرشيدة ـ أيدها الله ـ , مبيناً أن من منجزات قطاع التعليم بالمحافظة هو حصول ثانوية البكيرية على المركز الأول على مستوى المنطقة في المركز الوطني للقياس, وأن أحد خريجي هذه الثانوية هو المهندس سليمان المسلم الذي شارك برفقة زملائه في برنامج الفضاء السعودي الذي انطلق من خلالها القمر "سات ـ 5" , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته وتشجيعه الدائم لأبنائه الطلاب بالمنطقة, ولراعي الجائزة مؤسسة محمد العلي السويلم الخيرية على دعمها للتفوق والموهبة بالمحافظة.بعد ذلك قدمت فقرة "المعلم ـ له التقدير من كل الورى", ورسائل مرئية عن الاعتزاز بمهنة التعليم قدمها المعلم محمد بن سهيل المطيري وعدد من مديري القطاعات الحكومية ورواد التعليم القدامى.وقد أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, على ما تقدمه مؤسسة الوجيه محمد العلي السويلم الخيرية من مساهمات متنوعة وفعالة في تعزيز التفوق والموهبة بمحافظة البكيرية, مؤكداً سموه أن المجتمعات الإيجابية هي أحد أهم المرتكزات في صناعة التفوق والموهبة لدى النشء, منوهاً بما يتلقاه قطاع التعليم من دعم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , مشيداً بما تبذله وزارة التعليم من أعمال متنوعة لتطوير المسيرة التعليمية, وما يقدمه المعلمين والمعلمات من جهود مباركة لخدمة أبناء هذا الوطن, مهنئاً جميع الطلاب المتفوقين والموهوبين وآبائهم وأمهاتهم على هذا الإنجاز, متمنياً لهم التوفيق والسداد, داعياً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد أفراحها وأمنها وآمانها ونمائها.وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم راعي الجائزة مؤسسة محمد العلي السويلم تسلمها رئيس أمناء المؤسسة الوجيه علي بن محمد السويلم, كما كرم سموه الطلاب المتفوقين والبالغ عددهم 180 طالباً منهم 128 متفوقاً في المرحلتين المتوسطة والثانوية و4 طلاب من ذوي الإعاقة و7 طلاب من تعليم الكبار و41 طالباً موهوباً, وكرم سموه المعلمين المتميزين في برنامج سفراء الوفاء, وتسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.من جانب آخر دشن سمو أمير منطقة القصيم مشروع مدارس مناهل البكيرية الأهلية, حيث اطلع سموه بعد قص شريط الافتتاح على التجهيزات الفصلية والقاعات المقامة للمشروع الذي يتكون من خمسة مبان تحتوي على معامل للفيزياء والحاسب ومكتبات ثقافية وقاعات لغة وبرمجة تطبيقات, إضافة إلى مسرح وصالة للألعاب الرياضية.حضر الحفل والتدشين وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير تعليم المنطقة عبدالله الركيان, ومستشار سمو أمير منطقة القصيم إبراهيم الماجد, ومحافظ البكيرية المهندس صالح الخليفه.// انتهى //03:34ت م0287