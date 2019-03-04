تالين 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسفاز "حزب الإصلاح" المعارض، بالانتخابات البرلمانية في إستونيا، إذ حصل على 34 مقعدًا من أصل 101 مقعد في البرلمان.وأفادت اللجنة الانتخابية في تالين اليوم بأن "حزب الوسط"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء جوري راتاس، حصل على المركز الثاني بمجموع 26 مقعدًا، في حين حصل "حزب الشعب المحافظ في إستونيا" على 19 مقعدًا، فيما حصل شركاء الائتلاف الحاكم المكون من أحزاب الوسط وإيزاما والديمقراطي الاشتراكي - على 22 مقعدًا، حيث كان من نصيب "حزب إيزاما" المحافظ 12 مقعدًا و"الحزب الديمقراطي الاشتراكي" 10 مقاعد.// انتهى //04:43ت م0288