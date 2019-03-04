وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (نحو الريادة العالمية) : تخطو المملكة خطوات ثابتة، نحو المقدمة والريادة العالمية في جميع المجالات، في إشارة واضحة على أن رؤية 2030، التي أعلنها سمو ولي العهد قبل نحو عامين، نجحت باقتدار في تحقيق الكثير من الأهداف والطموحات التي أعلنتها في البداية، ومازالت الجهود تتواصل يوماً بعد آخر، لتحقق المزيد من التقدم والازدهار، الذي يسهم في بناء مملكة قوية حديثة بقادتها وأبنائها وإمكاناتها. ومن هنا، لم يستغرب المراقبون مطلقاً، أن تصنف دراسة أميركية، أجرتها مجلة US News and World Report، المملكة كتاسع أقوى دولة في العالم، بعد دول العالم الأول؛ أميركا وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا صاحبة المراكز الخمسة الأولى، وهذا نابع من إيمان عميق أن المملكة لا تقل شأناً عن هذه الدول.ورأت أنه من يتابع مسيرة هذه البلاد، منذ تأسيها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- يتأكد أنها اعتادت على أن تكون ناجحة ومميزة دائماً، بما يضمن لها المقدمة، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، وإنما على مستوى العالم، ولا غرابة في الأمر إذا عرفنا أن المملكة لديها كل المقومات والإمكانات الطبيعية والبشرية، فضلاً عن الخبرات والمكانة الإقليمية والدولية، التي تجعل منها دولة متطورة، بجانب كونها دولة محورية في العالم، لها صوت مسموع، ورأي يُعتد به، ومن هنا، جاء اختيارها ضمن مجموعة العشرين، التي ترسم وتخطط المسارات الاقتصادية العالمية.وأكدت أنه ومع إعلان رؤية 2030، بدت وتيرة عمليات الإصلاح في المملكة أسرع مما كانت عليه، ورأينا خططاً وبرامج نوعية، وتحولات جذرية، تعيد صياغة الكثير من القطاعات داخل البلاد، وتحدد الآمال، وتوفر الإمكانات لتحقيق التطلعات، وتحولها إلى واقع معاش، وها نحن نرى ثمار هذه الجهود أمامنا، شاهدة على عزيمة ولاة الأمر، وإصرار شعب في أن تكون المملكة في مقدمة دول العالم الأول، بالعمل الجاد، والإبداع والابتكار والعلم.واختتمت بالقول: نستطيع التأكيد على أن المملكة اليوم، ليست كما الأمس، فكثير من الأمور تغيرت إلى الأفضل، والتطلعات والأحلام زاد نطاقها، حتى تتواكب مع مستجدات العصر ومتطلبات كل مرحلة، يساعد على ذلك أن أغلبية المواطنين من فئة الشباب، الطامح في أن يكون له وجود حقيقي في مسيرة التنمية، وأن يساهم بجهده وخبراته، في تطوير بلاده إلى الأفضل والأحسن دائماً.// يتبع //06:26ت م0004