وفي الموضوع نفسه، كتبت صحيفة "عكاظ" افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (بهمَّة المملكة في القمة): يجيء تصنيف المملكة ضمن الدول العشر الأقوى في العالم، دلالة أكيدة على المواقع المتقدمة التي صارت تتبوأها المملكة على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية، في خطة طموحة تمثلت في برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.وأردفت بالقول: وإذا جاءت القائمة لتصف المملكة بأنها «عملاق الشرق الأوسط» الذي يمتلك احتياطات كبيرة جداً من البترول، ويقوم بالتصدير للعديد من الدول حول العالم، كما أن ملايين المسلمين يزورون مكة المكرمة على مدار السنة، فإن هذه شهادة أقر بها العالم أجمع، خصوصا أن الدراسة اعتمدت في تصنيفها للدول على النفوذ السياسي والمالي لكل دولة مدرجة في القائمة، إضافة إلى تحالفاتها الدولية وقوتها العسكرية، وطريقة إدارتها للقضايا الدولية وما تمتلكه من إمكانات في التعامل مع الأزمات، ومدى متانة اقتصادها، واستقرارها السياسي.وخلصت إلى القول: إن المملكة حين تخطو كل هذه الخطوات الهائلة لبناء دولة قوية بكل المقاييس، فإنها تؤكد للعالم أجمع بأن رؤيتنا لبناء دولة قوية تستفيد من كل طاقات مواطنيها وثرواتها من أجل حاضر مزدهر ومستقبل مشرق قد تحققت فعلا على أرض الواقع، وهذه فقط أول مؤشراتها.// يتبع //06:26ت م0005