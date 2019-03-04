واشنطن 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسأعلنت السلطات الأمريكية أن 23 شخصًا على الأقل سقطوا، جراء أعصار عنيف ضرب ولاية ألاباما الأمريكية.وضرب إعصاران على الأقل مقاطعة "لي" الواقعة على الحدود مع ولاية جورجيا، حسبما أفادت مصادر إعلامية محلية، اليوم الاثنين.وقال مسؤول الأمن في المقاطعة: "إن هناك أشخاصًا كثيرين في عداد المفقودين، فيما أُدخل آخرون إلى المستشفيات، وأصيب بعضهم بجروح خطيرة".// انتهى //08:41ت م0011