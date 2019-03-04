طرابلس 27 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسواصلت الصحف الليبية الصادرة اليوم ،اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد، موضحة أن قوات الجيش الوطني تسيطر بشكل كامل على المدن الجنوبية الرئيسية، ضمن عملية تطهير الجنوب من الجماعات الإرهابية والعصابات الأجنبية،مبينة أن القطرون كانت آخر المدن، ومن قبلها بسط سيطرته على أم الأرانب والحميرة وزويلة الواقعة بحوض مرزق.وأشارت الصحف إلى تأكيد وزير الداخلية في حكومة الوفاق ، فتحي باشاغا، خلال كلمته أمام افتتاح الدورة 36 لمجلس وزاء الداخلية العرب ،نجاح الأجهزة الأمنية في إفشال المشروع الإرهابي في ليبيا، بالقضاء على هذه التنظيمات الإرهابية التي قامت بعمليات تفجير وقتل ومهاجمة للبوابات الأمنية ومؤسسات الدولية والسيادية.ونوهت إلى مطالبة حزب تحالف القوى الوطنية، من البعثة الأممية في ليبيا، اطلاع كل الليبيين على ما يتداول من أخبار حول الاقتراب من الوصول لاتفاق بين السراج وحفتر يُنهي المراحل الانتقالية، لافتة إلى أن نشر تفاصيل الاتفاق لا يُعتبر فقط واجباً على البعثة، بل حقاً شرعياً ووطنياً وسياسياً لليبيين كمواطنين وشركاء.وتطرقت الصحف إلى لقاء المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته ستيفاني ويليامز مع النائب الثاني لرئيس مجلس الأعلى للدولة فوزي عقاب ومجموعة من رؤساء اللجان بالمجلس في طرابلس، واطلعهم على آخر التطورات في العملية السياسية في ليبيا، جرى خلاله تبادل المقترحات حول سبل الدفع بالعملية السياسية قدماً.// انتهى //08:55ت م0014