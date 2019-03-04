الرياض 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسالتقى معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، في مقر الوزارة بمدينة الرياض أمس, وزير رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي البنجلاديشي عمران أحمد.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين.// انتهى //08:56ت م0015