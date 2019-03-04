الحُرّث 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسأطلق محافظ الحرث إبراهيم بن يحيى الألمعي أمس، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"، الذي تنظمه إدارة الدفاع المدني بالمحافظة بمقر استراحة البلدية.واستمع المحافظ والحضور، إلى محاضرة توعية ألقاها مساعد مدير مدني الحرث الملازم يحيى بن علي جباري تضمنت جملة من الإرشادات الوقائية التي تعنى بالسلامة العامة وكيفية التعامل مع أية حوادث لا قدر الله.كما قامت إدارة الدفاع المدني بتوزيع عدد من المنشورات التثقيفية والتوعوية بهذه المناسبة، إضافة إلى تكريم عدد من الجهات المشاركة في الفعاليات.// انتهى //09:02ت م0017