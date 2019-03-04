المدينة المنورة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسعقدت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة بمعهد البحوث والاستشارات, وعمادة تقنية المعلومات, وكلية الحاسب الآلي, ومركز ريادة الأعمال أمس، اجتماعاً مع مسؤولين من شركة "مايكروسوفت" جرى خلاله بحث موضوعات متعلقة بتطوير مجالات العمل وتعزيز الجهود المشتركة.وناقش الاجتماع الشراكة الأكاديمية بين الجامعة والشركة في برامج الماجستير المقدمة من كلية الحاسب، ودعم رواد الأعمال وتشجيع الإبداع والابتكار، وموضوع التدريب واستقطاب الطلاب الخريجين للشركة، بالإضافة إلى تفعيل شراكة خدمة المجتمع من خلال تقديم البرامج تدريبية وشهادات معتمدة من شركة مايكروسوفت.// انتهى //09:39ت م0029