إسلام آباد 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أنباء إبقاء قواتها في حالة تأهب تام على الحدود مع الهند للرد علي أي هجوم مفاجئ.وأخبرت عن استئناف العمليات الجوية في مطار لاهور الباكستاني القريب من الحدود الهندية بعد إغلاقه لأكثر من 72 ساعة بسبب التوتر العسكري مع الهند.وسلطت الضوء على الخسائر المادية والبشرية التي سببتها الأمطار الغزيرة والسيول والثلوج في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأشارت إلى محاولة إيران تصعيد التوتر الحدودي مع باكستان بعد تراجعه مع الهند، وذلك على خلفية الهجوم الذي استهدف الحرس الثوري في مدينة زاهدان الشهر الماضي.كما تابعت تطورات عملية المصالحة الأفغانية والمحادثات المباشرة الجارية بين أمريكا وحركة طالبان للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الجارية في أفغانستان منذ 17 عاماً.وأخبرت عن مقتل أكثر من خمسين مسلحاً من عناصر حركة طالبان خلال عمليات عسكرية لقوات خاصة وغارات جوية لسلاح الجو الأفغاني.// انتهى //09:48ت م0030