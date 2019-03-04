وادي الدواسر 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسوقّعت إدارة الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر، أمس, مُذكرة تفاهم مع إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر ، بحضور المحافظ عبدالله بن سليمان المبارك .وتضمنت المذكرة عدة مجالات للتعاون بين الجانبين من أهمها إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية التخصصية في المجالات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني، وتفعيل الأعمال المتعلقة بالعمل التطوعي وأهدافه ووسائله ورسالته، وتنمية القدرات والمواهب في جوانب الإنقاذ والإخلاء ، ونشر الوعي والثقافة في جوانب الأمن والسلامة بين الطلاب والطالبات ، وتنفيذ خطط الإخلاء بالمدارس ومنشآت الإدارة المختلفة ، والاستفادة من منشآت الإدارة في الحالات التي تتطلبها أعمال الدفاع المدني .وأوضح مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري أن المذكرة تهدف إلى تعزيز أمن وأمان وسلامة أبناء وبنات هذا الوطن، وتعزيز العمل مع الدفاع المدني في التكامل والتناغم والتنسيق والتعاون فيما يخدم أبناء المجتمع .من جانبه أشار مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد تركي بن عايض آل هقشة أن المذكرة تأتي في إطار التفاهم بين الدفاع المدني والمؤسسات الحكومية الرسمية لتعزيز ثقافة التوعية المجتمعية وخاصة بين الطلاب والطالبات ، والعمل على رفع مستوى الجاهزية لدى الجميع على كيفية التعامل مع الحوادث الطارئة .// انتهى //09:50ت م0031