القاهرة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزيرة خارجية كينيا مونيكا جوما، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي.وسلطت الضوء على تطورات الوضع في الأراضي اليمنية، مشيرة إلى الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران في مدينة الحديدة.وتطرقت صحف الإثنين إلى المواجهات المندلعة بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الباغوز بمحافظة دير الزور شرقي الفرات.ونشرت انتقاد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الإدارة الأمريكية لدمج قنصليتها في القدس التي كانت مكلفة بأداء مهام السفارة لدى السلطة الفلسطينية في سفارتها لدى إسرائيل.وأشارت إلى تعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالدعوة لانتخابات رئاسية جديدة خلال عام في حال إعادة انتخابه بولاية خامسة في انتخابات إبريل القادم.// انتهى //09:53ت م0033