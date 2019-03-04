حفر الباطن 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسأعلنت صحة حفر الباطن عن بدء العمل في عيادة العيون بمستشفى القيصومة العام بعد تجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية، ودعمها بطبيب أخصائي، لتسهم في تقديم الخدمة العلاجية للمراجعين على الوجه الأكمل.وأضافت أنه تم أيضاً دعم المستشفى بعددٍ من الكوادر الطبية في عدد من التخصصات غير الموجودة في المستشفى لسد احتياج بعض الأقسام ، وذلك سعياً لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في أماكن تواجدهم وتمكين أفراد المجتمع من تلقي الخدمات الصحية التي ترقي لتطلعاتهم حيث تم دعم المستشفى بأطباء استشاريين وأخصائيين, إضافة إلى طبيب عام، في تخصصات الباطنية، طبيب عام، الأشعة، العيون.وكانت الصحة في حفر الباطن قد دشنت مؤخراً ثلاثة مشروعات جديدة في مستشفى القيصومة بعد تجهيز عيادة لمكافحة التدخين وقاعة للتدريب المستمر وتدشين برنامج الطب المنزلي.// انتهى //10:05ت م0037