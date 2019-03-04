مكة المكرمة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسشاركت جامعة أم القرى ممثلة في إدارة السلامة بجناح في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تحت شعار " سلامة الأطفال غايتنا"، المقام بسوق مكة مول .واشتمل الجناح على عدد من العبارات التوعوية المعنية بالسلامة، إضافة إلى البروشورات الخاصة بآليات وإجراءات السلامة بالجامعة وما تقوم به من جهود في خدمة منسوبيها، وكيفية الوقاية من المخاطر والمحافظة على المرافق والممتلكات.// انتهى //11:10ت م0052