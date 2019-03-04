الخرطوم 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تحذير وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت أمس من أن عملية السلام في مدينة الحديدة اليمنية قد تموت خلال أسابيع إذا لم تبذل مزيد من الجهود الصادقة من الجانبين.وأخبرت الصحف عن تسليم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس، رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب قرار إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أربعين يوماً.ونقلت صحف الصباح عن وزارة الدفاع الأفغانية قولها إن 350 مسلحاً على الأقل قُتلوا في غارات جوية، نفذها سلاح الجو الأفغاني في البلاد خلال الأسبوع الماضي.وعرجت صحف السودان على نفي مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أن تكون القمة النووية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد فشلت.// انتهى //11:15ت م0053