بغداد 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بعدد من القضايا المحلية في مقدمتها الوضع الأمني واستعدادات القوات العراقية لمنع تسلل الدواعش إلى الأراضي العراقية,منوهة بإنشاء القوات الأمنية العراقية سوراً ناريًا لمواجهة أية محاولة قد يقوم بها الدواعش الفارين من الباغوز السورية لعبور الحدود باتجاه الأراضي العراقية.وفي الشأن الأمني أبرزت الصحف الإعلان على مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية وجهتها طائرات التحالف الدولي غرب العراق أمس.كما اهتمت الصحف بالملفات المطروحة على الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب العراقي الذي يبدأ السبت المقبل بعد عطلة تشريعية دامت نحو شهر ونصف, ومن بينها ملفات تسمية رئاسات اللجان البرلمانية الدائمة وقانون الخدمة الاتحادية ‏وإكمال التشكيلة الوزارية التي يرأسها عادل عبد المهدي.وتابعت آخر مستجدات أازمة تشكيل الحكومة في إقليم كردستان العراق.// انتهى //11:28ت م0054