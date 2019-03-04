جيزان 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسواكبت عدسة وكالة الأنباء السعودية تفاعل الأطفال الزائرين لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة التي تنفذها مديرية الدفاع المدني بجازان تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"، وذلك بمجمع كادي مول بمدينة جيزان.وحرصت الجهات المنظمة أن يكون للأطفال نصيب وافر من الفعاليات، كالألعاب، والمرسم الحر، والأناشيد، إلى جانب العديد من المسابقات الثقافية بهدف رفع مستوى الوعي بالمجتمع وتوعيتهم بقواعد السلامة من المخاطر التي يتعرض لها أطفالنا في جميع جوانب الحياة سواء في المنزل والمدرسة والشارع وغيرها من المواقع الأخرى.// انتهى //11:32ت م0055