الدمام 27 جمادى الأخرة 1440 هــ الموافق 04 مارس 2019 م واسافتتح مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان اليوم، معرض "من لا شيء" الثالث للابتكار والإبداع الذي نظمه مكتب التعليم بمحافظة الخبر ممثلًا بوحدة الموهوبين، بحضور عدد من القيادات التعليمية والمشرفين التربويين.وأشاد مدير عام تعليم الشرقية الدكتور ناصر الشلعان بالمعرض والأعمال الطلابية التي من شأنها تنمية مواهب وأفكار وقدرات الطلاب، لافتًا إلى تزامن إقامة المعرض مع أسبوع الموهبة الخليجي، مقدما في الوقت ذاته شكره لمكتب تعليم الخبر والمعلمين والمشرفين المنفذين للمعرض وللمدارس المشاركة.من جهته أوضح مدير مكتب التعليم بالخبر سعيد بن عبد الله القحطاني أن عدد المدارس المشاركة في المعرض بلغ 47 مدرسة من مختلف المراحل الدراسية بـ 215 عملًا طلابيًا حولت من الخامات المستهلكة التي يمكن الاستفادة منها، لافتًا إلى الجهد الكبير الذي قدمه مشرف الموهوبين في المكتب عماد البعيجان، وفريق العمل معه في تنظيم المعرض وتهيئة وتدريب 1800 طالب للمشاركة وتقديم أعمالهم وابتكاراتهم.من جانبه أشار مدير إدارة الموهوبين بتعليم الشرقية تركي التركي، إلى أن المعروضات تنوعت بين العلمي والفني ودمجت بين الابتكار والإبداع كما روعي في الأعمال أن تكون آمنة خلال الانتفاع بها.وبين مشرف الموهوبين بتعليم الخبر عماد البعيجان، أن المعرض فرصة للطلاب الموهوبين والمبدعين الذين يبدعون في إعادة تدوير المخلّفات، بهدف إطلاق العنان لخيال الطلاب لإعادة تصنيع ما يمكن إعادة استخدامه في الحياة اليومية من الخامات المستهلكة القابلة لإعادة التدوير.// انتهى //11:33ت م0057