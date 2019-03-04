الرياض 27 جمادى الآخرة 1440 الموافق 4 مارس 2019 واس.

تنطلق بعد غدٍ فعاليات هاكثون التعلم الإلكتروني 2019 بدورته الثانية تحت شعار (الابتكار في التعليم الرقمي ورؤية 2030) الذي تنظمه جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد, على مدى يومين بمشاركة 400 طالبة من الجامعات السعودية الحكومية والخاصة.

ويأتي هذا الحدث تعزيزًا للقدرات الإبداعية عند أبناء الوطن في بيئة محفزة على الإبداع والابتكار، وإنتاج أفكار لمشاريع مبتكرة في مجالات: التعليم التفاعلي Interactive Learning، التعليم الشخصي Personalized Learning، مهارات المستقبل Future Skills، التعليم الشامل (ذوي الاحتياجات الخاصة – المناطق النائية) Inclusive Learning، المجال المفتوح: اختيار تحدي في التعليم وابتكار حل له.

ويهدف الهاكثون إلى استقطاب القدرات الإبداعية لطالبات الجامعة في بيئة محفزة على الإبداع والابتكار، وبث روح المنافسة والمشاركة بين الفرق، وإكساب الطالبات قيمًا ومبادئ ومهاراتِ الابتكار والتخطيط وحل المشكلات بطرق إبداعية، وإنتاج أفكار لمشاريع مبتكرة (برمجيات، تطبيقات ذكية) في التعليم والتعلم.

ويصاحب هذه الفعالية مسابقة الملصق العلمي حيث تعرض الطالبة المشاركة مشروعها بطريقة علمية، هادفة إلى ابتكار حلول إبداعية لتحديات في التعليم والتعلم، وخلق فرص التفاعل وتبادل الخبرات والمهارات بين الطالبات وأعضاء الهيئة الأكاديمية، بالإضافة إلى عقد سلسلة من التدريبات العملية مقدمة من قبل نخبة مميزة من المدربين والمدربات تستهدف ١٢٠٠ متدربة وهي: التفكير التصميمي، والأمن الإلكتروني، وبراءات الاختراع والملكية الفكرية، والتصنيع الرقمي والابتكار، ونموذج العمل، وأدوات التفكير الابتكاري، واستخدام الطابعة الثلاثية MiniHackatho.

الجدير بالذكر أن مبادرة هاكثون التعلم الإلكتروني انطلقت عام 2018 بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تركز على الابتكار في التقنيات المتطورة كأهم الأدوات في التعليم والتعلم لتحقيق الاقتصاد المزدهر.

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12:14ت م

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