المنامة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واستلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، اليوم رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.تسلم الرسالة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين وذلك خلال استقباله ، اليوم، فيقصر القضيبية وزير الشؤون الخارجية والتعاون مبعوث الرئيس الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي يزور ممكلة البحرين حالياً.// انتهى //13:18ت م0088