‎عرعر 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس‏‎دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2019 بعنوان "سلامة الأطفال .. غايتنا"، الذي ينظمها الدفاع المدني بالمنطقة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك على مسرح المديرية العامة للدفاع المدني.‏‎ونوه سموّه خلال التدشين بالدعم غير المحدود الذي تلقاه القطاعات العسكرية كافة من القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مؤكداً أن ما توليه القيادة من اهتمام ودعم لأجهزتها المختلفة يأتي حرصاً منها على توفير أفضل الرعاية للمواطن.وأكد سموه على أهمية دعم الجهود المبذولة لسلامة أطفالنا، خصوصاً في المدارس ومدن الملاهي والألعاب وجميع المنشآت التي يرتادها الأطفال، داعياً سموه مؤسسات التعليم الجامعي والعام والفني في المنطقة للتفاعل البناء مع أنشطة مديرية الدفاع المدني.‏‎وكان في استقبال سموه بموقع الفعاليات مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد مناحي بن مونس الرويلي، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.‏‎وفور وصول سموه قص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض المصاحب للفعاليات، الذي تشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص .‏‎وتجول سمو أمير منطقة الحدود الشمالية داخل أقسام المعرض، مستمعاً لإيجاز عن محتويات ودور كل قسم، واطلع على ما يحتويه المعرض من نماذج للأجهزة المستخدمة لوسائل السلامة في المنشآت الحكومية والأهلية، ومشاركات العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية التوعوية والتي تهدف إلى نشر مفاهيم السلامة العامة بين شرائح المجتمع كافة.كما افتتح سموه خلال الجولة حملة كاشف الدخان داخل جناح الدفاع المدني .‏‎عقب ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى مدير الدفاع المدني بالمنطقة كلمة أوضح خلالها أن المشاركة في اليوم العالمي للدفاع المدني تسعى إلى نشر الثقافة العامة للسلامة من خلال الاستفادة من الوسائل الحديثة لإيصال وسائل التوعية الصحيحة الوقائية والتحذيرية والإرشادية, ومدّ جسور التواصل مع الجميع من أجل تثقيف المجتمع وتعزيز قدرات المواطنين والمقيمين للتصرف السليم في حالات الطوارئ، وإقامة عدد من الفعاليات، للتعريف بدور الدفاع المدني، مع التركيز هذا العام على فئة الأطفال.إثر ذلك شاهد الجميع الفيلم التوعوي "سلامة الأطفال" ‏‎وفي ختام حفل التدشين كرم سموه المشاركين من القطاع الحكومي والخاص, كما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة من مدير الدفاع المدني بالمنطقة.// انتهى //13:20ت م0089