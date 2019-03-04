تبوك 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسشاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية ومدارس المنطقة, في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2019 التي انطلقت أمس، تحت عنوان "سلامة الأطفالغايتنا" وذلك بالعديد من الفعاليات التوعوية الموجهة لطلاب وطالبات المدارس.وأوضح مساعد مدير عام التعليم لشؤون البنين ماجد بن عبدالرحمن القعير أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة دعت جميع المدارس إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات هذا اليوم وتنظيم زيارات طلابيةإلى معرض الدفاع المدني بهدف توعية الطلاب والطالبات بالدور الذي يقوم به الدفاع المدني, مشيراً إلى أن إدارة الأمن والسلامة المدرسية قد أسندت مهمة تفعيل اليوم العالمي للدفاع المدني لمنسق ومنسقة الأمن والسلامة تحت إشراف مدير المدرسة وبمشاركة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في الأنشطة المدرسية التوعوية، إضافة لتخصيص برامج الإذاعة المدرسية لهذه المناسبة، ونشر الوعي والتثقيف من خلال بعض المطويات والنشرات الإرشادية، وعمل الرسومات الفنية والمجسمات واللوحات المعبرة عن هذه المناسبة.// انتهى //13:20ت م0090