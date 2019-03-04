الكويت 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 07ر11 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5272 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 21ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر104 مليون سهم تمت من خلال 4486 صفقة نقدية بقيمة 3ر22 مليون دينار كويتي (نحو 59ر73 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر15 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4759 نقطة وبنسبة 33ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 77ر57 مليون سهم تمت عبر 2075 صفقة نقدية بقيمة 2ر3 مليون دينار (نحو 56ر10 مليون دولار).وارتفع مؤشر السوق الأول 14ر24 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر5549 نقطة وبنسبة ارتفاع 44ر0 %من خلال كمية أسهم بلغت 8ر46 مليون سهم تمت عبر 2411 صفقة بقيمة 19 مليون دينار (نحو 7ر62 مليون دولار).// انتهى //13:36ت م0096