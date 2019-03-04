المدينة المنورة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق04 مارس 2019 م واسزارا معالي رئيس المجلس الاستشاري للجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان بالمدينة المنورة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني اليوم, المرضى المنومين بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للسرطان 2019.وقدّم الدكتور السراني للمرضى الهدايا والورود، كما تفقد سير مشروع صيدلية إعداد العلاج الكيماوي الذي تقوم الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان بالمدينة المنورة بإنشائها بتكلفة اجمالية تبلغ 1.500.000 ريال.// انتهى //13:40ت م0099