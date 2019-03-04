لندن 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسبدء وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، زيارة إلى مدينة عدن اليوم، لتعزيز الدعم لعملية السلام برعاية الأمم المتحدة.وأوضحت الخارجية البريطانية في بيان لها اليوم أن وزير الخارجية هنت اجتمع خلال زيارته إلى عدن بنائب رئيس وزراء اليمن سالم أحمد سعيد الخنبشي، ووزير الخارجية خالد اليماني.وتعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها وزير خارجية بريطاني إلى اليمن منذ عام 1996.// انتهى //13:40ت م0100