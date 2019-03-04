لندن 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسواصلت قوات النظام السوري، خرقها للهدنة التركية الروسية، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء أمس، قصفًا صاروخيًا مكثفًا وعنيفًا، نفذته قوات النظام، مستهدفة أماكن في مورك بريف حماة الشمالي، وباب الطاقة والتوينة في ريف حماة الشمالي الغربي.وأوضح المرصد السوري في بيان له، أن قوات النظام استهدفت مناطق في أطراف مدينة جسر الشغور بالريف الغربي لمدينة إدلب، فيما تعرضت أماكن بمنطقتي مورك، وكفرزيتا، وأطراف قرية الجيسات، في الريف الشمالي لحماة، وذلك تزامنًا مع تجدد القصف البري على مدينة خان شيخون، في القطاع الجنوبي من ريف محافظة إدلب.// انتهى //13:43ت م0101