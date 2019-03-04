أبهـا 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق04 مارس 2019 م واساستعادت بلدية الساحل الأسبوع الماضي أكثر من 500 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية, التي تم التعدي عليها في عدد من المواقع المتفرقة بشكل غير نظامي.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأعمال التي قامت بها بلدية الساحل جاءت تنفيذاً للإجراءات واللوائح النظامية من الوزارة, مشيراً إلى أن التعديات والإحداثات التي تمت إزالتها هي عبارة عن عقوم ترابية بارتفاع 3 أمتار بقصد الاستيلاء عليها, مؤكداً على تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين والمتعدين.// انتهى //14:53ت م0154