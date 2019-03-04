المدينة المنورة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسزار معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني اليوم, مقر الفعاليات المقامة بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا", والذي تشارك الجامعة في فعالياته.وشكر معالي مدير الجامعة القائمين على المعرض، منوهاً بالجهود الكبيرة التي تبذلها المديرية العامة للدفاع المدني للتوعية والتثقيف بأهمية السلامة وتجنب الأخطار ومواجهة الحوادث حال وقوعها لا سمح الله.وأبان السراني أن جامعة طيبة تسعى دائماً إلى المشاركة المجتمعية, حيث تمثل الخدمة المجتمعية الركن الثالث من أركان الجامعة بعد التعليم والبحث العلمي، مؤكداً على استمرار جهود الجامعة بالتعاون مع الجهات المعنية وذات العلاقة في مختلف المناسبات الوطنية والأيام العالمية لتحقيق الأهداف المشتركة لتنمية الوطن الغالي، والإهتمام بالنشء وتكوينه, مُشيراً إلى أن اختيار الشعار لهذا العام ينبع من أهمية توعية الطفل وإعداده لتكوين جيل واعٍ ومثقف تجاه موضوعات الأمن والسلامة, ومساعدة الأسر على الحفاظ على الطفولة من أخطار الحريق والحوادث.// انتهى //14:54ت م0155