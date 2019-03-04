ثقافي / تعليم الأحساء يختتم البرنامج التدريبي "علاقة مهارات التقويم في تحسين نواتج التعلم"
الاثنين 1440/6/27 هـ الموافق 2019/03/04 م واس
الأحساء 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس
اختمت إدارة تعليم الأحساء ممثلة في إدارة برنامج تطوير مهارات التربويين في "مجال التقويم" اليوم, البرنامج التدريبي لمعلمي العلوم والرياضيات للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة "علاقة مهارات التقويم في تحسين نواتج التعلم" ، الذي هدف إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي.
ويأتي البرنامج الذي أقيم على مدى يومين وشارك فيه 252 معلمًا, ضمن الخطة الإجرائية الوزارية المنفذة بتعليم الأحساء لتدريب المعلمين.
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14:55ت م
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