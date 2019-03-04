الأحساء 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واساختمت إدارة تعليم الأحساء ممثلة في إدارة برنامج تطوير مهارات التربويين في "مجال التقويم" اليوم, البرنامج التدريبي لمعلمي العلوم والرياضيات للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة "علاقة مهارات التقويم في تحسين نواتج التعلم" ، الذي هدف إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي.ويأتي البرنامج الذي أقيم على مدى يومين وشارك فيه 252 معلمًا, ضمن الخطة الإجرائية الوزارية المنفذة بتعليم الأحساء لتدريب المعلمين.// انتهى //14:55ت م0156